Варшава, , 09:43 — REGNUM Европейский союз требует, чтобы в Белоруссии были проведены новые выборы президента, однако при этом не вмешивается в сложившуюся в республике политическую ситуацию. Об этом 20 августа заявил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский, его слова приводит Польское агентство печати.

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"Мы требуем повторения президентских выборов в Белоруссии таким способом, чтобы белорусский народ сам мог решить вопрос своего будущего. И очень важно вот что: Европейский союз не вмешивается в политические дела в Белоруссии», — сказал замглавы польского внешнеполитического ведомства.

Также он отметил, что ЕС хочет, чтобы в республике были созданы условия, позволяющие жителям Белоруссии «самим решать свои политические вопросы».

Кроме этого, Яблоньский выступил с опровержением мнения о том, что идея проведения экстренного саммита по ситуации в Белоруссии, инициированная Польшей, не получила отклика от лидеров ЕС.

«Мы сумели убедить лидеров государств ЕС, чтобы они высказались и однозначно призвали к повторению президентских выборов в Белоруссии», — также заявил заместитель главы МИД Польши.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса заявил, что Белоруссия и Венесуэла столкнулись со схожими атаками, имеющими одинаковый сценарий.