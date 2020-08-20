Каракас, , 02:31 — REGNUM Белоруссия и Венесуэла столкнулись со схожими атаками, имеющими одинаковый сценарий, заявил венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса в ходе вручения ордена белорусскому послу в Каракасе Олегу Паферову, сообщается на сайте МИД Боливарианской Республики.

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При этом глава внешнеполитического ведомства подтвердил «поддержку со стороны руководства Венесуэлы в эти трудные времена» для Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) заявил, что западные страны пытаются применить украинско-венесуэльский сценарий в Белоруссии.

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