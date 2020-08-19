Брюссель, , 12:45 — REGNUM Европейский совет не комментирует видеообращение бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к экстренному саммиту глав государств стран ЕС с просьбой о непризнании итогов выборов и поддержке оппозиции республики.

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"У нас нет никакой новой информации на данном этапе о предстоящей сегодня дискуссии лидеров ЕС», — сообщили ТАСС в пресс-службе Евросовета в ответ на просьбу прокомментировать обращение Тихановской к саммиту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тихановская обратилась с призывом к лидерам стран — участниц Евросоюза не признавать итоги выборов президента Белоруссии, которые состоялись в республике 9 августа.

Также Тихановская сообщила, что ею было инициировано создание национального координационного совета Белоруссии, который должен, по ее словам, возглавить «процесс мирной передачи власти через диалог».

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