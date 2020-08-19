Москва, 19 августа 2020, 11:20 — REGNUM Среди членов так называемого координационного совета Белоруссии, создание которого было инициировано экс-кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской, нет ни одного политического тяжеловеса. Об этом 19 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Владимир Шаповалов.
Это, по словам Шаповалова, большой минус, который полностью дискредитирует ту политическую линию, которую ведет Тихановская.
Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Тихановская призвала страны ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии.
Читайте ранее в этом сюжете: По заветам Гуайдо: политолог оценил политические методы Тихановской