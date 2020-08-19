Москва, , 11:20 — REGNUM Среди членов так называемого координационного совета Белоруссии, создание которого было инициировано экс-кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской, нет ни одного политического тяжеловеса. Об этом 19 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Владимир Шаповалов.

«Среди членов этого координационного совета нет ни одного представителя политических элит Белоруссии. Как мы помним, в случае успешной реализации цветной революции происходил раскол элит, и значительная часть элит переходила на сторону оппозиции и возглавляла ее. Так, например, было во время «оранжевой революции» и «евромайдана» на Украине. Это стандартный вариант государственного переворота, — сказал Шаповалов. — В случае с Белоруссией мы не видим ни одной фигуры из действующих или бывших белорусских политиков тяжеловесов, которые бы вошли в координационный совет».

Это, по словам Шаповалова, большой минус, который полностью дискредитирует ту политическую линию, которую ведет Тихановская.

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Тихановская призвала страны ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии.

Читайте ранее в этом сюжете: По заветам Гуайдо: политолог оценил политические методы Тихановской