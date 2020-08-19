Вашингтон, , 06:59 — REGNUM В администрации президента США Дональда Трампа в настоящее время рассматривается возможность расширения санкций в отношении Венесуэлы. Об этом со ссылкой на источники 18 августа сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что рассматриваемое Белым домом возможное расширение санкционного списка может затронуть возможности Венесуэлы по торговле нефтью с компаниями из Азии и Европы. Такие планы обсуждались в администрации несколько месяцев, но окончательное решение об их реализации пока не принято.

Как сообщало ИА REGNUM, иранский посол в Венесуэле Ходжат Солтани заявил, что суда с топливом, задержанные властями США, не имеют никакого отношения к Ирану. Ранее, 13 августа, газета The Wall Street Journal написала, что власти США конфисковали груз на борту четырёх танкеров, которые должны были доставить топливо из Ирана в Венесуэлу.

Читайте также: В МИД РФ назвали мнимой «заслугу» Гуайдо в разморозке активов Каракаса

Читайте ранее в этом сюжете: Посол Ирана ответил на слухи о задержании иранских танкеров