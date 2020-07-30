Москва, , 17:32 — REGNUM Позиционировать лидера венесуэльской радикальной оппозиции Хуана Гуайдо как борца за интересы народа, как это делают западные СМИ, это значит цинично лукавить.

Хуан Гуайдо Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом сообщил 30 июля журналистам Алексей Зайцев, заместитель официального представителя МИД РФ.

Российский дипломат напомнил, что в западных СМИ появилась информация, что Гуайдо повлиял на разблокирование активов ($20 млн) правительства Венесуэлы.

Зайцев подчеркнул, что «заслуга» Гуайдо скорее в том, что активы были заморожены, что Каракас был наказан Вашингтоном, ведь он «сам приветствовал незаконные санкции и арест венесуэльских средств на зарубежных счетах».

Теперь же снятие санкций с этих активов Каракаса подаётся как помощь народу Венесуэлы, поскольку деньги пойдут на закупку средств индивидуальной защиты, на их доставку в Боливарианскую Республику и на диагностику коронавирусной инфекции.

Российский МИД назвал такую интерпретацию роли Гуайдо «попыткой заработать внутриполитические очки на страданиях венесуэльского народа». Москва считает это проявлением цинизма.

Напомним, ранее Элиотт Абрамс, американский спецпредставитель по Венесуэле, объявил, что Гуайдо собирается выделить $20 млн на помощь венесуэльскому минздраву. Гуайдо, как отмечалось, получил доступ к этим активам в США.

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