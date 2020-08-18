Минск, , 21:34 — REGNUM В ходе состоявшегося 18 августа заседания Совбеза Белоруссии Александр Лукашенко выступил с резкой критикой оппозиционного Координационного совета, назвав это попыткой захвата власти. Он также раскритиковал программу оппозиции.

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Один пункт оппозиционной программы предусматривает «восстановление Белорусской автокефальной православной церкви в противовес Белорусскому Экзархату Московского Патриархата», сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко обратил внимание на этот пункт оппозиционной программы, заявив: «Мы всегда гордились, что у нас межконфессиональный мир, что никто никому не мешает. Ни православным, ни католикам. Мусульмане у нас довольные живут, иудеи и так далее. Мы сейчас окунемся в войну, борьбу межконфессиональную, и на этой почве, и межнациональной. И получится, то, чем мы всегда гордились, будет отклонено и опозорено».

Напомним, вопрос об отделении Белорусского экзархата РПЦ (Белорусской православной церкви) от Московского патриархата предстоятель БПЦ митрополит Павел поднимал в 2014 году на заседании Синода и затем, реагируя на широкое возмущение православной общественности, заявил: вопрос об автокефалии надолго снят с повестки.

«Эта тема снимается с повестки дня, и я думаю, что мы к ней пока ближайшие 25, а может, и 50 лет возвращаться не будем», — сказал предстоятель БПЦ в январе 2015 года.

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