Москва, , 14:48 — REGNUM Президентский рейтинг в нынешних политических условиях частично «конвертируется в региональную поддержку врио глав и губернаторов», которые в сентябре будут участвовать в выборах. Это проявляется не только в рабочих встречах с руководителями регионов, но и выделением федеральных траншей. Однако всё чаще высказываются опасения, что после выборов федеральная поддержка сократится, поэтому «в рамках этой логики» на губернаторских выборах предпочтительнее второй тур: «тогда точно дадут больше». Такое мнение высказал один из авторов телеграм-канала Scriptorium политолог Дмитрий Михайличенко.

Президент Владимир Путин продолжает встречи с врио руководителями регионов, которые 13 сентября идут на выборы. В частности, 17 августа о ситуации в Прикамье главе государства доложил врио губернатора Дмитрий Махонин, рассказав об эпидемиологической обстановке, помощи бизнесу и попросив содействия в реализации ряда проектов. Чуть ранее рабочие встречи прошли с руководителями регионов, где сложилась сложная межэлитная ситуация, — в частности, с временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области Александром Цыбульским, врио главы Камчатского края Владимиром Солодовым и врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым.

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Оценивая ситуацию, политолог Дмитрий Михайличенко считает, что рейтинг Владимира Путина сегодня «в очень ограниченных количествах конвертируется в региональную поддержку врио глав и губернаторов, которым предстоит избраться»:

«Скорее — это сигнал административным элитам на местах. Региональные выборы в условиях сложной социально-экономической ситуации — это очередной стресс для системы. Завалить его нельзя».

По мнению эксперта, если административный ресурс не будет мобилизован должным образом, то в сентябре может возникнуть «каскад проблем и имиджевых издержек», что больше скажется не на итогах, «а на управляемости регионами».

«Позиционирование федеральных траншей как проявления внимания центра позитивно воспринимается в региональных информационных пространствах, хотя всё больше людей понимают, что эти деньги — на поддержание штанов, а не на развитие. Более того, формируется мнение, что выборы пройдут, и денег давать будут меньше. В рамках этой логики второй тур лучше. Если он будет — тогда точно дадут больше», — полагает Дмитрий Михайличенко.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы высших должностных лиц пройдут 13 сентября 2020 года в 18 регионах: Коми, Татарии, Чувашии, Камчатском и Краснодарском краях, Севастополе, Прикамье, а также в 11 областях — Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Ленинградской, Пензенской, Тамбовской, Ростовской, Смоленской, ЕАО.