Ново-Огарево, Московская область, , 14:57 — REGNUM Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин, докладывая президенту России Владимиру Путину о помощи бизнесу, который пострадал в условиях коронавирусного режима, отметил, что Прикамье приняло три пакета региональных мер поддержки.

«По данным Российского рейтингового агентства шестое место мы занимаем по мерам. Но самое главное, наверное, а рейтинги, а помощь, доведённая до предпринимателей. 30 сфер затронули наши меры поддержки, это порядка 190 тысяч работников. Ну и конечно, мы немножко смотрим в будущее. Мы подготовили предложения в Законодательное собрание Пермского края и вводим так называемую инвестиционную налоговую льготу», — сообщал Махонин.

Говоря об экономике в условиях коронавирусного режима, врио главы Прикамья отметил, что на территории края зафиксировано снижение индекса промышленного производства на 2,5%. В качестве положительных моментов Махонин отметил то, что темпы строительства выросли на 11%, в сельском хозяйстве индекс производства — на 3%, в текстильной промышленности — на 50%. Регион занимает третье место в России по отгрузке продукции на железную дорогу.

«В регионе сформирован пакет инвестпроектов, порядка 80 инвестпроектов на сумму примерно 1,5 триллиона рублей. Важно, что все эти проекты подтверждены, и мы будем индивидуально с каждым инвестором работать, чтобы их поддерживать всячески на региональном уровне. Реализация проектов даст возможность создания 10 тысяч новых рабочих мест», — сказал Махонин.