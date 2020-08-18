Варшава, , 14:08 — REGNUM Для белорусов, желающих покинуть республику, Польша даёт возможность быстрого перехода через границу. Об этом 18 августа заявил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.

По его словам, в ведомство поступают просьбы о переходе границы без соответствующих документов.

«Мы такой быстрый путь для людей, которые по политическим причинам вынуждены убегать из своей страны, открыли. И он открыт для всех, кто чувствует угрозу», — сказал Пшидач.

Он добавил, что МИД Польши попросил своих консулов выдавать как можно больше виз в случае угрозы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, другой замглавы польского МИД, Павел Яблоньский, заявил, что Евросоюз должен предложить Белоруссии такой формат сотрудничества, который станет альтернативой российскому.

Читайте также: Польша призвала ЕС предложить Белоруссии альтернативу России