Варшава, , 12:09 — REGNUM Евросоюз должен предложить Белоруссии такой формат сотрудничества, который станет альтернативной сотрудничеству с Россией. Об этом 18 августа заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в интервью агентству РАР.

По его словам, Варшава не хочет ограничиваться принятием совместного заявления и обсуждением санкций против Белоруссии. Замглавы польского МИД считает, что предложение о сотрудничестве подтолкнет стороны конфликта начать переговоры.

«Чтобы и оппозиция, и он тоже видели, что для Белоруссии есть альтернатива сотрудничеству с Россией», — сказал Яблоньский.

Ранее Павел Яблоньский заявил, что введение санкций против Белоруссии еще сильнее сблизит Минск и Москву.

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