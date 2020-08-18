Минск, , 13:34 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев провел встречи с дипломатами из США и из стран ЕС. Об этом 18 августа белорусский политик сообщил на странице в соцсети Facebook.

«Вчера встретился с временным поверенным США в Беларуси, а сегодня с главой представительства ЕС», — написал на своей странице Дмитриев.

Также он напомнил, что 19 августа будет проведена встреча глав стран-участниц ЕС по ситуации в Белоруссии.

Кроме этого, Дмитриев заявил, что считает проведенные в Белоруссии президентские выборы недействительными и потому они, по его мнению, не могут быть признанными и указал, что необходима декларация о приверженности и поддержке независимости республики.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил о неприемлемости внешнего вмешательства в дела Белоруссии.