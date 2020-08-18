Москва, , 13:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил о неприемлемости внешнего вмешательства в дела Белоруссии. Об этом 18 августа сообщается на сайте Кремля.

«С российской стороны (в ходе разговора) акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса», — говорится в сообщении.

Российский лидер также выразил надежду на скорейшую нормализацию обстановки.

Как сообщало ИА REGNUM, протестные акции, переросшие в беспорядки и столкновения с правоохранителями, начались в Белоруссии после оглашения предварительных итогов выборов президента страны, прошедших 9 августа.

Читайте также: Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости