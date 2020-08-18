Москва, , 11:23 — REGNUM Часть элиты Белоруссии рассматривает протесты как возможность обогатиться. Такое мнение 18 августа высказал политолог, режиссер и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире программы «Полный контакт / Соловьёв LIVE».

«Для кого-то из этих людей [входящих в белорусскую элиту] — это [беспорядки в Белоруссии] возможность… что-то раздербанить, а почему нет?» — заявил Кургинян.

Также он отметил, что для части актуальной белорусской элиты важно взять под свой контроль какую-то часть производственных мощностей Белоруссии, и это происходит потому, что в данной элите нет единого политического взгляда, а есть «эконом-центризм».

» Потом все эти «гениальные экономисты» — они проиграют и деньги, и всё остальное. Потому что тот, кто проигрывает власть, — проигрывает всё». Сергей Кургинян Потом все эти «гениальные экономисты» — они проиграют и деньги, и всё остальное. Потому что».

«Но вначале-то они разваливают это понятие единой Белоруссии как интересного, нужного, жизненно важного России… субъекта. Они разваливают его на части», — подчеркнул политолог.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 17 августа политолог, режиссер и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян заявил, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко в своей внутренней политике в настоящее время делает ошибку за ошибкой.