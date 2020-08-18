Москва, , 11:06 — REGNUM Действующий президент Белоруссии Александра Лукашенко в своей внутренней политике в настоящее время делает ошибку за ошибкой. Такое мнение 17 августа высказал политолог, режиссер и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

«Я вижу сейчас, как он (Лукашенко) громоздит ошибку на ошибке, он не может понять, что ему надо бороться», — заявил Кургинян.

Кроме этого, по мнению политолога, Лукашенко все ещё считает, что он любимец народа и против в сложившейся ситуации него выступают «какие-то обормоты» и потому бороться фактически не нужно.

При этом Кургинян отметил, что он не понимает, кто с белорусским президентом в настоящее время и где находятся люди, которым нужно чтобы он побеждал.

«Он упускает победу каждый день», — подчеркнул политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог, режиссер и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян заявил, что Белоруссия является для России невероятно ценным политическим объектом, за который необходимо платить.