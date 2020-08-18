Москва, , 10:56 — REGNUM Белоруссия является для России невероятно ценным политическим объектом, за который необходимо платить. Такое мнение 18 августа высказал политолог, режиссер и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире программы «Полный контакт / Соловьёв LIVE».

«Белоруссия — это невероятно ценный политический объект. Но, с другой стороны, за это объект надо платить для того, чтобы его каким-то образом держать в своей орбите», — сказал политолог.

Также он уточнил, что платить нужно не только таким образом, как это было до того, когда, к примеру, российская сторона закрывала глаза на то, что в Белоруссии делается с поставляемыми туда сырьевыми ресурсами.

«Надо понимать, что это политический объект, что там есть какие-то люди и что с ними надо строить какие-то связи и так далее», — отметил Кургинян.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог, режиссер и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян заявил, что в настоящее время в России много ответственных за Белоруссию, однако при этом по-настоящему ответственность за происходящее мало кто несет.