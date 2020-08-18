Москва, , 10:24 — REGNUM Степень адекватности действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко по отношению к происходящему в республике непонятна. Такое мнение 17 августа высказал политолог, режиссер и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

"Главный вопрос — это вопрос адекватности лидера. <…> Когда люди находятся у власти они теряют способность бороться за власть, а человек должен бороться за власть каждую секунду пока он в ней находится», — сказал политолог.

«Все время наблюдая за Лукашенко, я не могу понять степень его адекватности по отношению к происходящему», — заявил Кургинян.

Кроме этого, политолог отметил, что, по его мнению, Лукашенко не чувствует, что происходит в Белоруссии и не понимает, где находится его социальная опора и в чем она заключается.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее социолог, профессор Московской Высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий заявил, что в той ситуации, которая сложилась в Белоруссии, получилось так, что чем слабее оказывался оппозиционный кандидат, тем больше у него было шансов на победу.