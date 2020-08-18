Москва, , 10:06 — REGNUM В той ситуации, которая сложилась в Белоруссии, получилось так, что чем слабее оказывался оппозиционный кандидат, тем больше у него было шансов на победу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа заявил социолог, профессор Московской Высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.

«Лукашенко прекрасно знал, что за Тихановскую огромные массы людей голосовать не будут. Он правильно все рассчитал. Однако дело в том, что за Тихановскую вообще никто не голосовал. Все голосовали против него, — сказал Кагарлицкий. — И Тихановская превратилась в чисто технический фактор, который позволил консолидировать противников Лукашенко. Более того, в той ситуации, которая сложилась в Белоруссии, чем слабее оппозиционный кандидат, тем больше у него шансов. Сильный кандидат воспринимается как фигура, которую можно или любить или не любить. И соответственно если оппозиционный кандидат имеет внятную программу, популярен, силен и кем-то поддерживается, то одновременно он кем-то столь же радикально не поддерживается. Хотя бы даже другими оппозиционерами».

Однако, как пояснил социолог, когда есть слабый кандидат при массовом и почти поголовном недовольстве, то такой кандидат оказывается идеален.

«У него нет антирейтинга. Любой действующий сильный политик имеет антирейтинг. У Тихановской нулевой антирейтинг. И в итоге получилось так, что оставив одну женщину, которая по всем параметрам была слабым кандидатом, Лукашенко обеспечил идеальные условия для консолидации оппозиции», — полагает Кагарлицкий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция отказалась от предложения пересчитать итоги голосования на выборах главы государства.