Нью-Дели, , 09:57 — REGNUM Власти Индии через посольство страны в Москве находятся в контакте с разработчиком вакцины от коронавируса «Спутник V» из России. Об этом 18 августа сообщает газета The Indian Express со ссылкой на источники в правительстве страны.

«Сейчас мы ожидаем данных о безопасности и эффективности этой вакцины против (коронавирусной инфекции)», — заявил источник.

Также он отметил, что российская вакцина от SARS-CoV-2 «Спутник V» рассматривается властями страны как один из перспективных препаратов данного типа, которые могут приобрести индийские власти.

Кроме этого, известно, что в число таких вакцин также входят препараты, которые разрабатываются британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca и американской Moderna-NIAID и которые находятся в настоящее время на различных стадиях клинических испытаний, включая индийские больницы.

При этом 17 августа специальной группой индийских экспертов-вирусологов была дана рекомендация о вероятной закупке данных препаратов правительству страны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что доклинические испытания четырех вакцин от новой коронавирусной инфекции в данный момент ведут компании из Японии.