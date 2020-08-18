Женева, Швейцария, , 09:34 — REGNUM Доклинические испытания четырех вакцин от новой коронавирусной инфекции в данный момент ведут компании из Японии. Об этом 18 августа сообщила представитель бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Западно-Тихоокеанском регионе, доктор Сокорро Эскаланте во время пресс-конференции, проводившейся в формате онлайн.

«К настоящему времени в Японии только одна вакцина находится на второй стадии клинических тестов. При этом еще четыре вакцины проходят доклинические исследования», — приводит ее слова ТАСС.

Также Эскаланте отметила, когда говорила о грядущем производстве вакцины от SARS-CoV-2 в Западно-Тихоокеанском регионе, что некоторые страны, куда входят Австралия, Китай, Сингапур и Япония, сообщили, что готовы помочь в данном вопросе другим странам региона в случае, если у последних не будет хватать производственных мощностей для этого.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор бюро ВОЗ в Западно-Тихоокеанском регионе Такэши Касаи заявила, что новая фаза пандемии коронавируса, для которой характерны деятельность по снижению ущерба экономике и продление санитарных правил, началась в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.