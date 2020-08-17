Рига, , 15:47 — REGNUM Решение о выделении на поддержку гражданского общества в Белоруссии €150 тыс. приняло правительство Латвии. Об этом, как передает местное агентство LETA, рассказал 17 августа глава латвийского правительства Кришьянис Кариньш.

Как отметил Кариньш, в ходе данного заседания правительством было принято несколько решений из-за сложившейся в Белоруссии ситуации.

По его словам, в первую очередь правительство страны выразило поддержку «желанию белорусского народа жить в независимой и демократической стране».

"Во-вторых, правительство решило поддержать белорусское гражданское общество, выделив €150 тыс. на его укрепление», — заявил глава латвийского правительства.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новая конституция, новый президент и новый парламент могут появиться в Белоруссии после референдума, который намерен провести президент республики Александр Лукашенко.