Минск, , 15:29 — REGNUM Новая конституция, новый президент и новый парламент могут появиться в Белоруссии после референдума, который намерен провести Александр Лукашенко. Об этом он заявил 17 августа во время выступления перед рабочими Минского завода колёсных тягачей.

По словам Лукашенко, он уже отверг два варианта конституции и сейчас идёт работа над третьим. Приниматься она будет на референдуме, с которым можно будет совместить новые выборы.

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«Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам свои полномочия по Конституции передам», — пообещал Лукашенко.

Он признал, что многим его правление не нравится, сказав: «Да, я же не святой. Вы знаете мою жесткость. Вы знаете, что если бы не было жесткости, не было бы страны. Вы точно знаете, что я ваших детей не обижу и страну никому не отдам. Это главное».

«Я не вечный. Но если вы загубите первого президента, вы будете губить, как в соседних странах, всех остальных. Белорусы не должны этого делать», — сообщил он рабочим МЗКТ.

Лукашенко также пообещал жёстко подавлять антиправительственные выступления. По его словам, сограждане дезинформированы его противниками через социальные сети.

«Они людей отравили соцсетями. И у некоторых сложилось мнение: все, власти нет, власть пала. Власть никогда не падет. Вы меня знаете. А с ними мы разберемся. Просто надо потерпеть», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

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«Но если сложится момент, что дальше терпеть не нужно… Мы видим, что лязгают гусеницами. Я же вижу. И вовремя выбрали момент. Они просто сегодня спровоцировали эту обстановку, чтобы мы оттянули своих военных на внутренние действия. Кто сегодня может гарантировать, что те силы, которые подтягиваются извне, они до нас безразличны? Да нет, мы с Путиным одного мнения, что все там — заварушка эта — не напрасно», — добавил Лукашенко.