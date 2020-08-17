Минск, , 14:17 — REGNUM Власти Белоруссии ведут работу над третьим вариантом обновленной конституции, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Об этом белорусский лидер сказал на встрече с работниками Минского завода колесных тягачей. По словам Лукашенко, ему предложили уже два варианта конституции, но он их отверг, потому что они мало отличаются от действующей.

В новой версии конституции могут появиться положения, которые предусматривают перераспределение властных полномочий.

«Нельзя эту конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно официальным данным ЦИК, в ходе выборов президента Белоруссии, которые состоялись в республике 9 августа, победу одержал действующий глава государстваАлександр Лукашенко, набравший 80,1% голосов избирателей. Его ближайшая соперницаСветлана Тихановская заручилась поддержкой 10,12% избирателей.

Сразу после оглашения предварительных итогов голосования в Белоруссии начались акции протеста несогласных с результатами выборов. Протесты переросли в массовые беспорядки и столкновения с правоохранителями.

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