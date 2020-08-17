Минск, , 14:14 — REGNUM Белорусские силовики, в случае совершаемых в их отношении провокаций, будут действовать соответствующим образом. Об этом, как передает агентство БелТА, заявил 17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе общения с коллективом Минского завода колесных тягачей (МКЗТ).

Как рассказал Лукашенко, «силовые действия» со стороны правоохранителей последовали после провокаций в отношении них участников уличных беспорядков, а одному из сотрудников органов правопорядка сломали позвоночник.

«На провокации будем отвечать соответствующим образом. Успокойтесь», — сказал белорусский президент.

Также он указал, что военный человек никогда не простит тех, кто бьет его в спину, двигаясь на автомобиле и напомнил, что перед этим просил не провоцировать силовиков.

«Они будут защищать свои семьи, на которые сегодня идет давление через социальные сети», — заявил Лукашенко.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее белорусская генпрокуратура сообщила, что в Белоруссии из СИЗО освободили почти всех задержанных в ходе несанкционированных акций протеста.