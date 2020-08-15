Минск, , 18:10 — REGNUM В Белоруссии остается спокойной обстановка, несмотря на проходящие в стране акции протеста. Об этом 15 августа сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова агентству ТАСС.

«Пока всё (в Белоруссии) спокойно, — сказала она. — Инцидентов не отмечено».

Как передавало ИА REGNUM, 14 августа в заявлении Совета Европейского союза по итогам неформальной встречи, проходившей в режиме видеоконференции, отмечалось, что ЕС окажет поддержку властям Белоруссии в налаживании диалога с оппозицией и гражданами.

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