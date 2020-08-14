Минск, , 14:59 — REGNUM Минувшие сутки в Белоруссии стали наиболее спокойными за последние четыре дня. Об этом 14 августа сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД страны Ольги Чемодановой.

«Прошедшие сутки стали самыми спокойным за последние четыре дня», — говорится в сообщении и указывается, что проходившие в республике акции в этот день были мирными.

Также уточняется, что участники «цепочек солидарности», которые выстроились в ряде белорусских городов, «выражали всеобщее стремление к урегулированию всех вопросов ненасильственными методами».

Кроме того, отмечается, что только отдельные случаи при проведении несанкционированных протестных акций имели агрессивный характер.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Белоруссии выпускники школ Минска в знак солидарности с протестующими принесли свои грамоты и благодарности к учебным заведениям, где во время президентских выборов были организованы избирательные участки.