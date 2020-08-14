Минск, , 14:52 — REGNUM В Белоруссии выпускники школ Минска в знак солидарности с протестующими принесли свои грамоты и благодарности к учебным заведениям, где во время президентских выборов были организованы избирательные участки. Об этом 14 августа передает «МБХ медиа».

https://twitter.com/MBKhMedia/status/1294202008988246016

Отмечается, что среди лозунгов чаще всего повторяются фразы «Вы украли наше будущее!» и «Верните наши голоса!».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По официальным данным, на них победил Александр Лукашенко, набрав около 80% голосов. Однако белорусская оппозиция не признала результатов выборов и развернула стихийные акции протеста в белорусских городах. Силовики жестко ответили на эти акции. Есть погибшие и раненые.

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