Минск, , 13:19 — REGNUM Свой комментарий по поводу призывов устраивать на предприятиях Белоруссии забастовки дал президент республики Александр Лукашенко. Он заявил об этом 14 августа на совещании по работе строительной отрасли в Минске, его слова передает агентство БелТА.

«Вы это хорошо знаете, чувствуете. Конечно, трудовые коллективы — это основа нашей страны. Вы мою позицию знали и знаете», — заявил белорусский лидер.

Также он напомнил, что во время пандемии коронавируса «практически запретил увольнять людей, выкидывая их на улицу».

"Мы никого не должны держать. Если люди хотят работать — пожалуйста. Вот работа — приходите, работайте. Если человек не хочет работать, мы же его на аркане не затащим», — подчеркнул Лукашенко.

Кроме этого, он указал, что будет последствием возможной забастовки предприятия «Беларуськалий».

"Если они забастуют на два дня, то конкуренты — россияне и канадцы — перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить», — отметил белорусский лидер.

Также Лукашенко рассказал, чем закончится забастовка на таких предприятиях республики как МТЗ, МАЗ.

«Ради бога. Вы сегодня не произведёте десять тракторов, не поставите на рынок — завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику россияне. Тоже перекрестятся», — добавил президент Белоруссии.

В то же время Лукашенко обратил внимание на то, что мировая экономика только начинает восстанавливаться от кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

«И все борются за эти рынки. Если мы остановимся, никогда не раскрутим своё производство. Никогда! Нас ещё в это болото и подтолкнут. Людям надо это объяснить: хотите — бастуйте, хотите работать — работайте», — заключил белорусский лидер.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Борис Горецкий заявил, что десять журналистов из Белоруссии в настоящее время все еще остаются задержанными во время беспорядков в республике, которые начались после состоявшихся 9 августа выборов президента страны.