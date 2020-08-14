Минск, 14 августа 2020, 13:07 — REGNUM Десять журналистов из Белоруссии в настоящее время все еще остаются задержанными во время беспорядков в республике, которые начались после состоявшихся 9 августа выборов президента страны. Об этом 14 августа сообщил замглавы Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Борис Горецкий во время встречи с руководством мининформа и представителем МВД республики.
«По-прежнему в разных регионах страны задержанными остаются 10 журналистов», — приводит его слова ТАСС.
Также он уточнил, что список задержанных представителей белорусских СМИ опубликован на сайте БАЖ и эта странице, по словам Горецкого, является заблокированной.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что то, что происходит в настоящее время в Белоруссии, является «государственным терроризмом».
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