Минск, , 13:07 — REGNUM Десять журналистов из Белоруссии в настоящее время все еще остаются задержанными во время беспорядков в республике, которые начались после состоявшихся 9 августа выборов президента страны. Об этом 14 августа сообщил замглавы Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Борис Горецкий во время встречи с руководством мининформа и представителем МВД республики.

«По-прежнему в разных регионах страны задержанными остаются 10 журналистов», — приводит его слова ТАСС.

Также он уточнил, что список задержанных представителей белорусских СМИ опубликован на сайте БАЖ и эта странице, по словам Горецкого, является заблокированной.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что то, что происходит в настоящее время в Белоруссии, является «государственным терроризмом».

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