Минск, , 12:28 — REGNUM «Людям надо это объяснить: хотите — бастуйте, хотите работать — работайте», — заявил 14 августа Александр Лукашенко на совещании с членами правительства.

Формально совещание посвящено вопросам развития строительной отрасли. Фактически на нём шла речь о политической ситуации.

Больше материалов на эту тему в сюжете: Протесты в Белоруссии

«Для начала, я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые «свядомыя» раскручивают: президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли», — сообщил Лукашенко.

«Сейчас пытаются раскачать трудовые коллективы», — констатировал он.

Лукашенко сообщил: «Молодцы строители, у них проще ситуация, они все заняты делом. Но тем не менее пытаются и строителей там качнуть и так далее. Наша позиция однозначна: мы в тяжелые времена пандемии никого не наклоняли, не заставляли. И здесь тоже мы никого не должны держать».

Руководитель республики отметил перспективу потери внешних рынков при развитии забастовочного движения. Обратив внимание на госмонополиста «Беларуськалий», он сказал: «Если они забастуют на два дня, то конкуренты — россияне и канадцы — перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить».

«Что качается МТЗ, МАЗ и так далее — ради бога. Вы сегодня не произведёте 10 тракторов, не поставите на рынок, завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику россияне. Тоже перекрестятся», — добавил он.

«И все борются за эти рынки, чтобы втюхать этот трактор и прочее. Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Никогда! Нас еще в это болото и подтолкнут», — подчеркнул Лукашенко.

Он обратил внимание на попытки забастовок на крупных минских заводах — тракторном и автомобильном, сказав: «Как мне доложили, на МАЗе или МТЗ был пример один: там 20 человек решили высказать свое мнение, бросили работу и пошли. Завпроизводством говорит: хорошо, идите ребята, у меня людей хватает, вся эта зарплата вот этих людей. Завернулись, обратно пошли на работу».

«Людям надо сказать, что это единственный шанс у них спасти предприятие, а это кормилица», — подчеркнул белорусский политик.

По его словам, некоторым участникам уличных протестов платят. Описывая перспективу увольнения, он сказал: «Вон их, тысячами ходят. Можно присоединиться, походить. Но там денег если и дадут, то это два дня. Там некоторым приплачивают. Мы их знаем, мы показывали их. Ну на два дня дадут. А потом что?».

«С такой позиции надо подходить к людям, в том числе в строительной отрасли. Потому что строители — это продвинутый, боевитый народ. Но им надо открывать глаза, что будет потом. У нас строители постоянно были в болоте. Мы их вытаскивали опять, вот уже в который раз, за уши. Заказы появились, работа появилась, прирост появился производства — работайте», — сообщил Лукашенко.

Напомним, с 9 августа в десятках городов Белоруссии проходят массовые акции протеста противников продолжения правления Александра Лукашенко. На многих белорусских предприятиях в разных городах с 10 августа отмечены попытки организации забастовок.

Читайте новости сюжета: Экономический кризис в Белоруссии