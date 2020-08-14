Минск, , 12:19 — REGNUM Белоруссия готова к диалогу с зарубежными партнёрами по ситуации в стране, заявил 14 августа министр иностранных дел республики Владимир Макей в ходе телефонного разговора со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом.

«Была отмечена готовность белорусской стороны к конструктивному и объективному диалогу с зарубежными партнёрами по всем вопросам, связанным с развитием событий в Белоруссии», — говорится на сайте МИД страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По официальным данным, на них победил Александр Лукашенко, набрав около 80% голосов. Однако белорусская оппозиция не признала результатов выборов и развернула стихийные акции протеста в белорусских городах. Силовики жестко ответили на эти акции. Есть погибшие и раненные.

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