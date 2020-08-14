Минск, , 10:18 — REGNUM В столице Белоруссии Минске вновь начались акции протеста против насилия силовиков, передает портал Tut.by.

Так, напротив универмага «Беларусь» в цепь солидарности выстроились врачи, которые держат в руках плакаты «Хватит избивать наших мужчин».

Несколько десятков человек выстроилось на мосту между улицами Чкалова и Московская у станции метро «Институт культуры».

На акцию солидарности также вышли медики 10-й городской клинической больницы. У Филармонии в цепь солидарности и против насилия выстроились музыканты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белоруссии на крупных машиностроительных предприятиях, в частности на Минском автомобильном заводе (МАЗ) и Белорусском автомобильном заводе (БелАЗ), состоялись акции протеста против результатов выборов президента, а также против насилия, творимого белорусскими силовиками над гражданами, которые участвуют в несанкционированных акциях протеста.

Читайте также: Белоруссия после выборов: протесты, баррикады, задержания — все новости