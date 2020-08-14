Минск, , 11:46 — REGNUM Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что пограничники не впустили в республику провокаторов из Латвии.

Отмечается, что 12 августа во время оформления пассажиров рейса Лондон — Минск пограничники обратили внимание на «двух подозрительных граждан Латвии».

В итоге их не пустили в республику на основании закона «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь».

«Оба иностранца спортивного телосложения привезли с собой более 15 тысяч долларов США», — сообщили в ведомстве.

Также уточняется, что у одного из них была татуировка с нацистской свастикой и нанесенной поверх розой ветров. В их мобильных устройствах было обнаружено Telegram-сообщество из двух латышей и троих граждан Украины, в котором участники обсуждали покупку военных касок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что задержание 33 граждан РФ в Белоруссии является подготовленной провокацией третьей страны.

По словам Захаровой, история с задержанием российских граждан в Белоруссии находилась в информационном пространстве как минимум неделю и подавалась белорусской стороной как спецоперация со стороны РФ по забросу в страну обученных людей для дестабилизации ситуации в стране.

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