Минск, , 14:46 — REGNUM Задержание 33 граждан России в отеле под Минском, вероятно, было организовано третьей страной. Об этом 8 августа сообщил журналистам посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

«Представлены убедительные факты, подтверждающие, что из третьей страны готовилась провокация, нацеленная на осложнение отношений России и Белоруссии», — заявил Мезенцев.

Также он указал, что реакция белорусских правоохранителей на прибытие граждан РФ в Минск была «прямолинейной и жесткой» при отсутствии полной информации и без взаимодействия с коллегами из РФ.

Кроме этого, российский посол выразил уверенность в том, что проверка, начатая СК РФ, подтвердит, что данная «масштабная афера», куда втянули российских граждан, носит заказной характер.

«По замыслу организаторов из-за рубежа, акция была призвана нанести ущерб многогранному сотрудничеству, особым отношениям наших стран», — подчеркнул Мезенцев.

В то же время он уточнил, что «справедливым и обоснованным в данной ситуации будет скорое освобождение россиян и предоставление им возможности вернуться домой», и добавил, что Россия никогда не будет позволять себе шагов, который могут дестабилизировать ситуацию «в братской Белоруссии, особенно в предвыборный период».

Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что инцидент с задержанием 33 граждан России в Белоруссии инспирировали спецслужбы Украины.