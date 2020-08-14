Москва, , 07:13 — REGNUM Призыв депутата Европарламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции против России из-за протестов в Белоруссии назвал абсурдным глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Этот призыв абсурден, но он показывает, что антироссийские европейские элиты рефлекторно обвиняют Россию во всем под любым предлогом — или вообще без предлога», — написал сенатор.

Он добавил, что ненавистников России подобных Сариушу-Вольскому в Польше немало, однако, несмотря на абсурдность заявлений, к ним прислушиваются «в некоторых странах Евросоюза».

Напомним, ранее польский евродепутат объяснял, что если нейтрализовать Россию, то «белорусы сами справятся со строительством демократии».

Читайте также: В Польше предложили ввести санкции против России из-за Белоруссии