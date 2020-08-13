Варшава, , 10:38 — REGNUM Депутат Европарламента (ЕП) от Польши Яцек Сариуш-Вольский предложил ввести санкции против России из-за ситуации в Белоруссии. Об этом она сказал в эфире Польского радио.

«То, что мог бы сделать Евросоюз, что могла бы предложить Польша, — это направить санкции на Россию, а не на Белоруссию. Потому что это похоже на наказание меча, а не руки», — сказал он.

По его словам, если нейтрализовать Россию, то «белорусы сами справятся со строительством демократии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что власти Литвы, Латвии и Польши разработали план выхода Белоруссии из политического кризиса. Урегулирование происходящего в Белоруссии сформулировано в трёх пунктах, добавил он, не уточнив их.

В Белоруссии не прекращаются стихийные акции протеста против президента этой страны Александра Лукашенко и результатов выборов главы государства 9 августа.

Протесты жестко подавляются белорусскими силовиками, однако начинает нарастать международная реакция на события в Белоруссии, и режим Лукашенко может столкнуться с изоляцией.

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