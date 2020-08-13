Таллин, , 14:36 — REGNUM Европейский союз должен дать жесткий ответ на происходящие в Белоруссии события. Об этом 13 августа заявил на пресс-конференции правительства Эстонии премьер-министр страны Юри Ратас.

Глава эстонского правительства указал, что выступил в поддержку предложения властей Польши провести внеочередной саммит ЕС по поводу состоявшихся в Белоруссии выборов президента.

«Уже завтра (14 августа) по той же самой теме встретятся между собой министры иностранных дел стран Европейского союза. Ответ ЕС на происходящее в Белоруссии должен быть единым, своевременным и жестким», — сказал Ратас.

Также он отметил, что Эстония выступает с осуждением всех «политических репрессий и насилия в отношении оппозиции» и требует прекратить насилие в отношении участников протестных акций.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее из данных ВИЦОМа стало известно, что подавляющему большинству жителей России (89%) важно, что происходит в настоящее время в Белоруссии.