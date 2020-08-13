Москва, , 14:21 — REGNUM Подавляющему большинству жителей России (89%) важно, что происходит в настоящее время в Белоруссии (89%). Данные опроса 13 августа представил Всероссийский центр изучения общественного мнения ВЦИОМ.

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Наибольший интерес проявляют российские граждане старше 60 лет и старше (60%). По мнению 64% опрошенных, интересам России предпочтительнее, чтобы у власти в Белоруссии оставался Александр Лукашенко.

Почти каждый десятый (12%) считает, что России лучше, если к власти придёт оппозиция. Затруднились дать ответ на этот вопрос 24% респондентов. Положительно к Лукашенко относятся 47% жителей РФ.

Опрос по проведен 11 августа 2020 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, каждый пятый житель России (22%) полагает, что результатам выборов президента Белоруссии можно доверять полностью.

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