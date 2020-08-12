Минск, , 15:04 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание Совета безопасности республики, сообщает телеграм-канал «Пул первого».

Александр Лукашенко Kremlin.ru

По словам Лукашенко, одной из важнейших задач, которые сейчас стоят перед органами власти и, в частности, Совбезом, является обеспечение безопасности граждан, а также «защита конституционного строя».

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии после президентских выборов, которые прошли 9 августа, начались массовые протесты, переросшие в беспорядки и столкновения со правоохранителями.

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