Каир, , 12:37 — REGNUM На восстановление в ближайшее время прерванного из-за пандемии коронавирусной инфекции авиационного сообщения с Россией рассчитывают власти Египта. Об этом 12 августа заявил официальный представитель МИД Египта Ахмед Абу Зейд в интервью РИА Новости.

«Мы с нетерпением ждем положительного решения со стороны России», — заявил официальный представитель в ответ на вопрос о том, какие шаги намерены предпринять дипломатические круги Египта для возобновления авиасообщения с Россией.

Также он рассказал, что прекращение авиационного сообщения с РФ оказало сильное влияние на экономику страны и ее туристический сектор.

«Мы предприняли и продолжаем предпринимать усилия для укрепления мер безопасности в аэропортах, чтобы заверить наших партнеров в Европе, США, других районах в серьезности этих мер, в том, что иностранным туристам ничего не угрожает в Египте», — также отметил Абу Зейд.

При этом он подчеркнул, что такое решение является суверенным для каждого государства и Египет открыт для сотрудничества со своими друзьями и партнерами в данном вопросе.

«Мы ожидаем положительного решения в то время, которое Россия сочтет подходящим», — сказал официальный представитель МИД Египта.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Египте 11 августа начинаются выборы в восстановленную верхнюю палату парламента, которая теперь называется Сенатом.