Каир, , 01:20 — REGNUM В Египте 11 августа начинаются выборы в восстановленную верхнюю палату парламента, которая теперь называется Сенатом. Голосование будет проходить два дня, за границей оно уже состоялось 8 и 9 августа. Результаты объявят 19 августа.

Верхняя палата, состоящая из 300 представителей, была восстановлена законом, принятым парламентом в июне по результатам прошлогоднего референдума. В новом Сенате две трети избираются прямым тайным голосованием, оставшуюся треть назначает президент. При этом, должно соблюдаться условие выделения квоты для женщин в размере 10% от общего числа мест. Из избираемых 200 мест половина определяется по индивидуальным спискам, а другая половина — по закрытым спискам, когда набравший 51% голосов список получает все места.

В связи с пандемией нового коронавируса в стране была запрещена предвыборная кампания, агитация в СМИ была не очень активной. По оценкам наблюдателей, многие избиратели не проявляют интерес к данным выборам, учитывая не очень понятное значение нового органа, его исключительно совещательную роль.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси ратифицировал закон, запрещающий действующим или бывшим офицерам баллотироваться на пост президента или депутата парламента без разрешения высшего военного совета. По новом закону военным также запрещено вступать в политические партии. По мнению критиков, данный закон направлен на укрепление власти президента Сиси.

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