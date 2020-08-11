Рим, , 18:53 — REGNUM Мэр Рима Вирджиния Раджи во вторник, 11 августа, заявила, что выставит свою кандидатуру на новых выборах летом 2021 года.

Наблюдатели не уверены, что представляющая популистское «Движение 5 звезд» Раджи будет переизбрана: из-за «мусорного» и других кризисов рейтинг ее невысок, а кандидатами на пост мэра от других партий, как предполагается, будут весьма известные политики.

Ранее сообщалось, что правую оппозицию на выборах, вероятно, будет представлять лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони (римлянка), а либералов — министр экономики и финансов Роберто Гуалтьери или спикер Европарламента Давид Сассоли.

Обсуждалась также и кандидатура экс-премьера Италии Энрико Летты, позже тот заявил, что не собирается выставлять свою кандидатуру на этих выборах, поскольку не является римлянином.

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