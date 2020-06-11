Рим, , 19:23 — REGNUM В выборах мэра Рима, которые пройдут ровно через год, может принять участие сразу несколько ведущих политиков страны, передает Il Sole 24 Ore в четверг, 11 июня, со ссылкой на осведомленные источники.

Правую оппозицию (чей общенациональный рейтинг — выше, чем у правящих партий), вполне вероятно, будет представлять лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони, — национальный рейтинг этой партии быстро растет в последние месяцы и достигает уже 15%.

Правящих демократов, по всей видимости, также будет представлять политик национального масштаба: в числе обсуждаемых кандидатур — министр экономики и финансов Роберто Гуалтьери, экс-премьер страны Энрико Летта и спикер Европарламента Давид Сассоли.

Действующая градоначальница, представляющая популистское «Движение 5 звезд» Вирджиния Раджи, тоже, вероятно, выставит свою кандидатуру, однако в последние месяцы рейтинг популистов, в том числе и в Риме, заметно снизился.