Гонконг, Китай, , 18:14 — REGNUM Протест против требований США к произведённым в Гонконге товарам маркировать их «сделано в Китае» выразила гонконгская администрация в опубликованном 11 августа заявлении.

В заявление власти автономного района Китая указали на то, что Вашингтон своим требованием «игнорируют статус Гонконга как отдельного члена Всемирной торговой организации».

«Специальный статус отдельной таможенной территории, которым Гонконг наделён по формуле «одна страна — две системы», соответствует Конституции КНР и Основному закону [Гонконга]», — говорится в заявлении администрации региона.

Власти Гонконга подчеркнули, что этот статус какая-либо страна отменить не может, ведь его признала ВТО и другие многосторонние организации.

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Напомним, США намерены официально потребовать, как сообщают СМИ, чтобы на гонконгские товары была нанесена маркировка «сделано в Китае». Это требование вступит в силу с 25 сентября 2020 г.

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