Пекин, , 05:51 — REGNUM Китай объявил о введении санкций против 11 американских официальных лиц, причастным к вопиющим вмешательствам в дела Гонконга, сообщил 10 августа пресс-секретарь МИД Китая Чжао Лицзянь во время очередного пресс-брифинга.

Чжао сделал соответствующий анонс в ответ на просьбу прокомментировать так называемые санкции, введенные властями США против 11 чиновников центрального правительства Китая и специального административного района Гонконг.

По словам Чжао, решение Китая является ответом на неподобающие действия американской стороны. Санкции вступят в действия с 10 августа.

Санкции коснутся следующих американских официальных: сенаторов Марко Рубио, Теда Круза, Доша Хоули, Тома Котоона, Пэта Туми, члена палаты представителей Криса Смита, президента Национального фонда демократии (NED) Карла Гершмана, президента Национального демократического института по международным вопросам (NDI) Дерека Митчелла, президента Международного республиканского института (IRI) Дэниела Твининга, исполнительного директора Human Rights Watch Кеннета Рота и президента Freedom House Майка Абрамовица.

Заявив, что Китай решительно отвергает и осуждает так называемые санкции правительства США против китайских чиновников, Чжао подчеркнул, что США открыто и нагло вмешиваются в дела Гонконга и внутренние дела Китая в целом, грубо нарушая международное право и основные нормы, регулирующие международные отношения.