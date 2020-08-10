Приштина, , 13:50 — REGNUM Процедура сбора подписей в поддержку вотума недоверия правительству сепаратистского Косово, которую запустила 6 августа партия «Самоопределение» бывшего премьера Альбина Курти, имеет совершенно иную подоплеку, нежели недовольство работой действующего кабинета министров во главе с премьер-министром Авдуллой Хоти. Об этом ИА REGNUM рассказал председатель «Унии албанцев в Сербии» Демо Бериша.

Рамуш Харадинай

Напомним, что 5 августа секретарь «Демократической партии Косово» Уран Исмаили заявил в эфире телеканала RTV Dukagjini о том, что его партия «свергнет правительство Авдуллы Хоти». Уже 6 августа партия «Самоопределение» запустила процедуру сбора подписей в поддержку вотума недоверия правительству. По словам заместителя председателя партии Арберие Нагавци, действующее правительство сепаратистского Косово нелегитимно и «не в состоянии управлять страной».

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По словам эксперта, правительство Хоти функциональное и стабильное, так как коалиционные партнеры правящего «Демократического союза Косово», в первую очередь партия «Альянс для будущего Косово» Рамуша Харадиная, подписали соглашение о том, что они не будут вступать в коалиции с другими парламентскими партиями.

«Несмотря на то, что партия Харадиная первой высказала недовольство действиями Хоти, на основании существующего соглашения она не имеет права договариваться с другими партиями, конкретно с двумя главными оппозиционными силами — «Самоопределение» и «Демократическая партия Косово» Кадри Весели», — пояснил Бериша.

Эксперт считает, что за процедурой сбора подписей в поддержку вотума недоверия правительству стоит попытка Рамуша Харадиная занять более выгодную позицию для предстоящей борьбы за президентское кресло, так как эта борьба, по всей видимости, развернется, как только действующий лидер сепаратистского Косово Хашим Тачи отправится в Гаагу на суд по военным преступлениям бывшей «Освободительной армии Косово» 1998−2000 гг.

«Мне кажется, что причина всей этой неразберихи заключается в том, что Харадинай теперь старается обеспечить себе лучшую исходную позицию для того, чтобы потом, когда Тачи предстанет перед судом в Гааге, переместиться в кресло президента Косово. Уже сейчас понятно, что первые два обвинительных акта, которые были переданы судье для предварительных судебных слушаний, а потом и два еще неподтвержденных обвинительных акта против Тачи и Весели позволяют прогнозировать, что этот суд намерен серьезно заняться рассмотрением обвинений против упомянутых личностей», — полагает Бериша.

По его мнению, между политическими структурами Косово развернется борьба за президентскую должность, но это не значит, что у Харадиная есть реальные шансы победить в этом состязании.

«Мне кажется, что и США, и Евросоюз выберут новую политическую фигуру, хотя, по всей видимости, они еще не договорились, кто это будет. Нельзя забывать, что судебные процессы в Гааге велись и против Харадиная. Новое лицо обязательно появится, и это будет человек из рядов «Демократического союза Косово» Исы Мустафы. А что касается партии «Самоопределение», она может инициировать сбор подписей, но вряд ли ей удастся собрать достаточное их количество для проведения голосования о недоверии правительству», — рассказал эксперт.

Демо Бериша полагает, что турбулентность на политической сцене сепаратистского Косово вызвал также и план урегулирования косовского вопроса из девяти пунктов, который подготовили в Брюсселе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак.

«Этот план подразумевает больше власти для косовских сербов по сравнению с подписанными в 2013 году Брюссельскими соглашениями. Он предусматривает формирование Сообщества сербских муниципалитетов, которое будет обладать исполнительными полномочиями. Это не нравится косовскому обществу», — подытожил Демо Бериша.