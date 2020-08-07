Приштина, , 07:10 — REGNUM Косовская оппозиционная партия Движение за самоопределение 6 августа запустила процедуру сбора подписей в поддержку вотума недоверия правительству Авдуллы Хоти. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Заместитель председателя партии Арберие Нагавци, комментируя данную инициативу, заявила, что нет такого гражданина Косово, который бы не осознавал, что данное правительство незаконно и нелегитимно.

Арберие Нагавци Это правительство уже доказало, что неспособно управлять страной… Здоровье и жизнь граждан поставлено под угрозу из-за дурного управления эпидемиологической ситуацией и положением в стране в целом.

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Для того чтобы добиться отстранения Хоти от поста, вотуму недоверия необходимо будет получить поддержку 80 депутатов из 120, для чего потребуются голоса как Самоопределения, так и Демократической партии Косово, Альянса за будущее Косово. Существует вероятность, что в поддержку вотума недоверия выступят депутаты из партии премьер-министра — Демократической лиги Косово.

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