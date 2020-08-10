Минск, , 12:45 — REGNUM Сотрудничающая с видеоагентством Ruptly девушка-стрингер была задержана во время беспорядков в Минске. Об этом 10 августа сообщает RT.

«Девушка-стрингер, сотрудничавшая с видеоагентством Ruptly, задержана в Минске», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что девушка-стрингер была задержана во время съёмок ею протестов в Минске, начавшихся после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии.

Кроме этого, сообщается, что задержанная в настоящее время находится в изоляторе и с ней нет связи.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь белорусского министерства внутренних дел Ольга Чемоданова сообщила, что во время несанкционированных массовых акций протеста, которые прошли в ночь с 9 на 10 августа в Белоруссии, было задержано около 3 тыс. человек.