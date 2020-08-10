Минск, , 12:27 — REGNUM Во время несанкционированных массовых акций протеста, которые прошли в ночь с 9 на 10 августа в Белоруссии, было задержано около 3 тыс. человек. Об этом 10 августа сообщила пресс-секретарь белорусского министерства внутренних дел Ольга Чемоданова, ее слова приводит агентство БелТА.

«Всего по стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержано около 3 тыс. человек», — сообщила Чемоданова.

Также она уточнила, что около тысячи из данного числа было задержано в Минске, а остальные — в других районах республики.

Кроме этого, пресс-секретарь указала, что в результате данных беспорядков пострадали около 50 граждан и 39 сотрудников милиции, часть из которых на данный момент госпитализирована.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь белорусского министерства внутренних дел Ольга Чемоданова рассказала, что несанкционированные протестные акции в ночь с 9 на 10 августа прошли в 33 населенных пунктах Белоруссии.

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