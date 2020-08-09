Минск, , 16:00 — REGNUM Белоруссия не должна зависеть от одной страны по поставкам газа и нефти и будет закупать энергоносители там, где ей это удобно, заявил 9 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Мы не должны быть зависимы от одной страны… Поэтому мы сотрудничаем в том числе и с Польшей в этой части. Это экономика, от нее никуда не денешься», — отметил белорусский лидер.

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Напомним, 4 августа, выступая с посланием к белорусскому народу и национальному собранию, Алексанр Лукашенко заявил, что бюджет постсоветской республики недополучил 1,5 млрд рублей ($625 млн) из-за «нефтяных разборок» с Россией.

Отметим, сегодня, 9 августа в порт Клайпеды прибыл второй танкер с американской нефтью для белорусских НПЗ.